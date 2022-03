SP und Grüne bringen den Mindestlohn wieder aufs Tapet

Es ist eine der klassischen Forderungen der Sozialdemokratie: Wer Vollzeit arbeitet, soll davon auch ohne zusätzliche staatliche Unterstützung in Würde leben können – und garantieren soll das ein Mindestlohn. Eine alte Forderung, die in Graubünden bald wieder zu reden geben dürfte: Nebst einer Bündner Solaroffensive und einer stärkeren Förderung von Kitas zählt ein Mindestlohn zu den Kernzielen, mit denen SP und Grüne gemeinsam zu den kantonalen Wahlen im Mai antreten – so beschlossen am Parteitag der Bündner SP in Davos vor gut einer Woche.