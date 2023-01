Sandra Locher Benguerel verzichtet auf Kandidatur

Seit 2006 vertritt Sandra Locher Benguerel ihre Wählenden und ihre Partei in unterschiedlichen Ämtern. Zunächst als Grossratsstellvertreterin, dann als Grossrätin und seit 2019 als Nationalrätin. Auf Ende Legislatur richtet sie sich nun neu aus und verzichtet deshalb darauf, bei den Wahlen im Herbst wieder anzutreten. Diesen Entscheid verkündete sie am Donnerstagvormittag anlässlich einer Medienkonferenz der SP Graubünden. «Ich habe mich entschieden, nach 16 Jahren Politik in einem neuen Lebensabschnitt meinen Fokus künftig auf meine Kerninteressen in der Bildung zu richten und mich für Kinder und Jugendliche einzusetzen», hält Locher Benguerel fest. Ab 2024 konzentriere sie sich auf ihren Beruf als Lehrerin und ihre Arbeit in der Geschäftsleitung des Verbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz.