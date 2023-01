Nationalratswahlen: Locher Benguerel tritt ab, Pult an

Das National- und Ständeratswahljahr 2023 beginnt in Graubünden mit einem Paukenschlag. Anders als von der Konkurrenz angenommen, treten bei der SP nicht beide Bisherigen erneut zu den Nationalratswahlen an. Sandra Locher Benguerel wird nicht mehr kandidieren. Dies teilte sie am Donnerstag an einer Medienorientierung mit. Sie hielt aber fest: «Meine Tätigkeit als Nationalrätin empfinde ich als grosse Ehre und als Höhepunkt meiner bisherigen politischen Karriere.