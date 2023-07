Solarstrom und die Frage der Transparenz

Die Samedaner Gemeindeversammlung hat entschieden: Auf der Ebene zwischen dem Flugplatz und dem Fluss Flaz soll eine Fotovoltaik-Grossanlage zu stehen kommen (Ausgabe vom 17. Juli). Ehe man zur Abstimmung schritt, ergingen aber noch Anträge, die Fragen der Transparenz aufwarfen. Man wollte wissen, wer in welchem Mass vom Projekt profitiere, und forderte, Gemeindepräsident Gian Peter Niggli müsse in der Angelegenheit in den Ausstand treten.