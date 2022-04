So wird der Landrat gewählt

Über den ganzen Kanton

Für die 60 Sitze im Landrat bewerben sich 394 Kandidatinnen und Kandidaten. Der Frauenanteil liegt bei einem guten Drittel, und zwar über alle drei Gemeinden. Vor vier Jahren waren es 400 Kandidierende, der Frauenanteil lag leicht tiefer, nämlich knapp unter einem Drittel.

Im Landrat sind heute sechs Parteien vertreten: SVP (16 Sitze), Mitte (14), FDP (11), SP (8), Grüne (7), GLP (4). Diese sechs Parteien treten in allen drei Wahlkreisen an. Dazu kommt in Glarus Süd die Liste der «Bewegung besorgter Bürger» (BBB).