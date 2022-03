So vielfältig versucht Glarus, der Ukraine zu helfen

von Martin Meier und Ueli Weber

Am kommenden Samstag werden auf dem Rathausplatz in Glarus, zwischen 14 und 16 Uhr, auch die Glarnerinnen und Glarner Farbe bekennen: «Mahnwache für Frieden und Freiheit in der Ukraine und auf der ganzen Welt.» Mit diesen Worten ruft ein Ad-hoc-Komitee zur Demonstration gegen den Krieg auf.