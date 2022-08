So ist das neue Jagdbanngebiet Krauchtal in Matt geplant 

Der Bund habe schon in den 1980er-Jahren den Konflikt kritisiert: Das Jagdbanngebiet Kärpf, ältestes Wildschutzgebiet der Schweiz, und das Wintersportgebiet Elm kommen sich in die Quere. Die Interessen des Wildtierschutzes und des Tourismus lassen sich nicht in Einklang bringen, wie der Bund festhielt.