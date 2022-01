SMS soll Boosterkampagne beflügeln

Rund 40'000 Personen haben am Dienstag eine Kurznachricht erhalten mit dem Text: «Ihre Booster-Impfung ist nun möglich. Jetzt anmelden oder Walk-in besuchen.» Dazu der Link zur Online-Anmeldung für die dritte Impfung. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt die dritte Impfung ab vier Monaten nach der zweiten. So manche Person dürfte erstaunt darüber gewesen sein, warum sie diese SMS erst jetzt erhielten – bei vielen lag die zweite Impfung schon länger als vier Monate zurück. Warum kam dieser Aufruf also nicht früher?