Klosters packt grosses Parkhausprojekt an

In zwei Jahren soll mit den Bauarbeiten für das in Klosters Platz geplante Casanna-Parkhaus begonnen werden. Terminlich wäre das allerdings der «Idealfall», heisst es in einer Mitteilung der Kommune zu der am Montagabend abgehaltenen Gemeinderatssitzung. An selbiger wurde das Parlament durch den Klosterser Gemeindepräsidenten Hansueli Roth zum aktuellen Stand dieses Projekts informiert. Über die Standortfrage selbst hatte man in Klosters gestritten.