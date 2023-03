Am Davoser Schulhaus-Recycling wird nicht gerüttelt

Der Davoser Landammann Philipp Wilhelm (SP) will die Gemeinde vorwärtsbringen. Seine Bestrebungen wurden am Donnerstag vom Ortsparlament (Grosser Landrat) parteienübergreifend unterstützt. Dies betrifft sowohl eine Förderung des regionalwirtschaftlichen Bereichs wie auch eine Investition in den Bildungsstandort Davos.