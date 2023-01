Informationen auch auf Ukrainisch

Jedes Jahr werden in der Schweiz die Sirenen getestet, und in diesem Jahr ist der Test auf morgen Mittwoch, 1. Februar, angesetzt, wie der Kanton Glarus mitteilt. Weil der Test bei den Menschen aus der Ukraine Ängste auslösen könnte, informiert der Kanton auch auf Ukrainisch. Dazu verbreitet er ein Infoblatt in ukrainischer Sprache, welches das Bundesamt für Bevölkerungsschutz zuhanden der Kantone herausgegeben hat. Das Bundesamt schreibt in einer Medienmitteilung, es sei besonders wichtig, dass Medien und Behörden den Test breit ankündigten. Das Infoblatt ist auf der Website des Kantons Glarus zu finden.