Musikalische Grundschule: Stadt löst Vertrag mit Singschule per sofort auf

Die Musikalische Grundschule in Chur ist nun seit zwei Monaten Dauerthema in Chur. Anfang Dezember, als plötzlich die Möglichkeit im Raum stand, die Stadt könnte den musikalischen Grundunterricht in Zukunft streichen, was wiederum Churer Lehrpersonen in Aufruhr versetzte. Um zu verstehen, warum plötzlich von «streichen» die Rede war, muss man weiter zurückblicken.