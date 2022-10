Schulzentrum stösst auf viel Zustimmung

Die Bündner Legislative hat am Montag über 151 Millionen Franken debattiert. So hoch ist der Betrag, welcher der Kanton an das neue Fachhochschulzentrum an der Pulvermühlestrasse beitragen müsste. 27 Millionen Franken soll der Bund übernehmen. Durch das neue Zentrum sollen dann alle momentan in ganz Chur verteilten Schulstandorte zusammengelegt werden können.