Schmittener Schulwechsel nach Davos ist beschlossene Sache

Der im kommenden August anstehende Start ins Schuljahr 2023/24 wird die in Schmitten wohnhaften Mädchen und Buben neu nach Davos führen. Ab dann werden die Schmittener Kinder der Kindergarten- und Primarschulstufe (1. bis 6. Klasse) den Unterricht an den Davoser Schulen besuchen. Das teilte die Gemeinde Davos am Montag mit.