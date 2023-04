Schmutziges Geschäftsmodell von US-Sender Fox rechnet sich

Rupert Murdoch tat im Verleumdungsprozess gegen Fox, was er immer tut. Der Medienmogul zahlte, um den Dreck seiner schamlosen Agitatoren unter den Teppich zu kehren. Lügen sind die Ware, die viele Boulevardtitel und TV-Sender seines Imperiums handeln. In den vergangenen 13 Jahren einigte sich der globale Konzern des Australiers bei diversen aussergerichtlichen Einigungen auf insgesamt rund 750 Millionen Dollar an Schadensersatzzahlungen. Am Dienstag kam bei dem Vergleich mit Dominion auf einen Schlag noch einmal ein Betrag in gleicher Grössenordnung hinzu.