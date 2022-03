Schätzen wir uns glücklich

Mit einem Skitag und zu früher Stunde sind am Mittwoch die Bündner Regierungsratswahlen 2022 offiziell lanciert worden. Bis Mitte Mai haben die Kandidatin und die fünf Kandidaten jetzt Zeit, die Bündnerinnen und Bündner von ihren Qualitäten zu überzeugen. Am Ende wird jemand aus dem Sextett leer ausgehen. Die betreffende Person wird enttäuscht sein und sich ärgern – aber das sind nun einmal die Spielregeln in einer Demokratie.