«Das Gefängnis in Glarus hat bei den Insassen schon einen Ruf»

Im Gefängnis in Glarus gibt es keine orangen Uniformen, so viel schon mal vorweg. Markus Lüscher nimmt das Klischee mit Humor, das viele von amerikanischen Serien oder Filmen kennen dürften. Der Gefängnisleiter macht den Kasten im sogenannten Arztzimmer auf. Schwarze und graue Kleider sind fein säuberlich in Kisten verpackt und nach den verschiedenen Grössen geordnet, auf dem Tablar darunter liegen zig Crogs in Grün und Blau. «Sobald die privaten Kleider nach dem Eintritt durchsucht sind, bekommen die Insassen diese zurück», sagt Lüscher, der seit Mai in Glarus arbeitet.