Schottische Regierungschefin Sturgeon erklärt ihren Rücktritt

Die Ankündigung kam aus heiterem Himmel. Völlig überraschend gab Nicola Sturgeon, Erste Ministerin Schottlands und Vorsitzende der Schottischen Nationalpartei (SNP), am Mittwoch ihren Rücktritt bekannt. «Es ist an der Zeit», sagte sie in einer eilig anberaumten Pressekonferenz in Bute House in Edinburgh, ihrem Amtssitz.