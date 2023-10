Jon Pult ist für weitere vier Jahre in Bern

Am Morgen dreht er eine Laufrunde. Dann isst er gemütlich Zmittag. Und danach erst schaut Jon Pult online, wie es so mit der Aktualität in Sachen Wahlresultate steht. Zwei Stunden später: Es ist Sonntag kurz vor 14 Uhr, SP-Nationalrat Jon Pult und SP-Graubünden-Parteipräsident Andri Perl treffen im Medienhaus von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha ein – am Wahlsonntag der Treffpunkt aller Politikerinnen und Politiker, Politologen sowie der ganzen Medienschar.