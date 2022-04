Regionale Umfahrung bleibt im Moor stecken

Der Optimismus war gross. «Wir sind überzeugt, dass die ENHK dem optimierten Projekt in ihrem Schlussbericht ein gutes Zeugnis ausstellen wird.» Das hielt die IG Verbindungsstrasse Ja in einer Mitteilung letzten September fest. Die Region Zürichsee-Linth, der Verbund der Gemeinden in See-Gaster, schrieb von einer pragmatischen Lösung, die gefunden worden sei.