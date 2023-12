Digitalisierung, Umwelt, Tourismus und Attraktivität – hier will die Regierung vorwärtsmachen 

Welche Schwerpunkte will die Bündner Regierung in den Jahren 2025 bis 2028 setzen? Dies erläuterten die Regierungsräte am Donnerstag im Grossratsgebäude. Nebst der groben Stossrichtung des Regierungsprogramms, das der Grosse Rat in der Februarsession zur Kenntnis nehmen wird (siehe Kasten), wurde auch dargelegt, wie sich der kantonale Finanzhaushalt in diesem Zeitraum entwickeln dürfte: die Domaine von Finanzdirektor Martin Bühler.