Regierung und Wirtschaft können mit Entscheiden gut leben

Wenig am Bundesratsentscheid auszusetzen hat Franz Sepp Caluori: «Der Bundesrat hat punkto Gastronomie und Nachtgastronomie genau das umgesetzt, was wir zusammen mit der Bündner Regierung gefordert haben», sagt der Präsident von Gastrograubünden. Gerade für die Klubs wäre das 2G-Konzept aber eine Einschränkung, da so die ungeimpften Jungen fernbleiben würden. «Aber so können sie zumindest den Betrieb in reduzierter Form aufrecht erhalten und für die anderen Mitarbeitenden Kurzarbeit beantragen.» Er appelliert an die Jungen, sich doch noch impfen zu lassen, um so «solidarisch aus dieser Pandemie rauszukommen». «Ein Stein vom Herzen» fällt Caluori wegen der Aufhebung der Quarantänepflicht, da viele Saisonniers aus dem Ausland nun ohne Probleme einreisen können.