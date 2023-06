Candinas: «Ich war überrascht, als plötzlich der Bundespräsident in der Leitung war»

Wenn ein Bundesrat zurücktritt, löst dies bei den Bundesparlamentarierinnen und Bundesparlamentariern naturgemäss gemischte Reaktionen aus. So auch im Fall von SP-Bundesrat Alain Berset. Aus der eigenen Partei gibt es – nicht ganz überraschend – positives Feedback von Nationalrätin Sandra Locher Benguerel: «Ich bedanke mich bei Bundesrat Alain Berset herzlich für sein riesiges Engagement für eine soziale Schweiz und die Menschen in unserem Land. Er weist einen eindrücklichen Leistungsausweis auf und hat in den vergangenen zwölf Jahren die Schweiz sehr aktiv mitgestaltet.»