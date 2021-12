Rat meldet viele Wünsche an

Das Bündner Parlament hat sich am Montag ausführlich mit dem Jahresprogramm 2022 der Bündner Regierung befasst. Diesem Jahresprogramm übergeordnet ist das Regierungsprogramm für die Jahre 2021 bis 2024, wo insgesamt ganze 98 Ziele festgelegt wurden. In den Jahresprogrammen wird jeweils festgelegt, welche Ziele im nächsten Jahr angegangen wurden. Im Rahmen der Jahresplan-Debatte wird deshalb immer ein breiter Strauss an Themen angesprochen. Hier eine kleine Auswahl, über was debattiert wurde.