Räume für Kreativität in Chur – der Stadtrat hat jetzt einen Plan 

In der Gemeinderatssitzung von heute Donnerstag, soll etwas auf den Weg gebracht werden, worauf in der Kulturszene der Stadt schon sehr lange gewartet wird. Die Botschaft des Stadtrates an den Gemeinderat mit Namen «Kulturraumnetzwerk Chur» ist das bisher letzte Dokument in einer schier unendlichen Reihe von Vorstössen, Konzepten, Gutachten, Strategien, Analysen und Stellungnahmen, die in den letzten zehn Jahren dazu produziert wurden.