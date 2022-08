Probleme lösen, nicht suchen

Klimawandel, Fachkräftemangel, zu wenig Energie und zu viele Wölfe: Die Aussichten für den Kanton waren auch schon besser, hört man. Das ist erstaunlich, wenn man sich die richtig vielen Touristen in Graubünden vor Augen führt. Und es erstaunt, wenn man die wenigen, noch nicht genutzten Wasserläufe im Kanton aufzuzählen versucht. Natürlich, auch hierzulande ist das Gras derzeit weniger grün als auch schon – aber es ist grün. Und natürlich ist es hierzulande warm, aber nicht so heiss, dass den Touristinnen und Touristen die Freude an der Sommerfrische getrübt würde.