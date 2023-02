Umweltverbände erheben Einsprache gegen Gewerbebau in Ennenda

Die Strasse könne nur minimal breiter gebaut werden, da auf der einen Seite die Bahn und auf der anderen Seite die Linth sei, so Weber. Bei 200 neuen Arbeitsplätzen werde es pro Tag geschätzte 500 bis 800 Fahrten geben. Die Problematik sei wegen der Post auch am Wochenende akut, dann seien aber besonders viele Fussgänger und Velofahrer unterwegs. Das berge Gefahren für Velofahrerinnen und Fussgänger. Weber sieht einen möglichen Lösungsansatz, indem der Velo- und Fussweg bei der Bleiche mittels Steg auf die andere Linthseite verlegt würde. Ein solches Projekt wurde vor etlichen Jahren bereits einmal vom ehemaligen Ennendaner Gemeinderat geprüft. Diese Pläne müssten eigentlich noch vorhanden sein, so Weber.