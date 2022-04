Politische Familienkämpfe und Regierungsräte ohne Wechselgelüste

491 Kandidierende treten zu den Grossratswahlen 2022 an. Weitere sechs wollen in den Regierungsrat. Bei so vielen Kandidierenden entstehen unweigerlich interessante Geschichten, spezielle Konstellationen, oder es tauchen Namen auf, die zwar auf der kantonalen Politlandkarte neu sind, aber irgendwie doch schon bekannt erscheinen. Diese Zeitung hat – unter mithilfe der antretenden Parteien – einige aussergewöhnliche Fakten rund um die Wahlen zusammengestellt – auch die Regierungsratswahlen werden kurz angeschnitten.