80 Millionen investieren für einen «Quantensprung»

Die Stimmbevölkerung von Rapperswil-Jona kann am 12. März nicht nur die politischen Weichen in der Stadt neu stellen – mit dem Entscheid zum Stadtparlament. Sie fällt auch einen weitreichenden Entscheid in der Alterspolitik. Nach Jahren der Planung und einsprachebedingten Verzögerungen kommt das Pflegezentrum Schachen an die Urne.