Fachleute von aussen sollen das Bürgerspital notoperieren

Als «das schönste Weihnachtsgeschenk» bezeichneten Angehörige die Nachricht. Das sagt Ortsverwaltungsrätin Christa Rhyner. Am Dienstag informierte die Führung der Ortsgemeinde Rapperswil-Jona die rund 20 betagten Bewohnenden und das Pflegepersonal des Bürgerspitals mündlich sowie am Mittwoch die Angehörigen per Mail über neueste Entscheide. Darüber, dass der Ortsverwaltungsrat das klare Ziel verfolge, das Bürgerspital nicht nur bis Ende Mai 2024 offen zu halten. So, wie er das geplant und öffentlich verkündet hatte. Ehe die Bürgerschaft an einer denkwürdigen Versammlung am 5.