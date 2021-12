Personalkosten geben zu reden

FDP-Grossrat Norbert Mittner (Fünf Dörfer) erklärte am Dienstag im Rat: «Dass beim Kanton mit rund 3000 Mitarbeitenden Optimierungspotenzial besteht, scheint mir sehr wahrscheinlich.» Im Rahmen der Budgetdebatte äusserten sich mehrere Politikerinnen und Politiker aus der Mitte, der FDP und der SVP in eine ähnliche Richtung. So sagte Heinz Dürler (SVP, Maienfeld), die Digitalisierung müsse doch mit einer Produktivitätssteigerung einhergehen, aber beim Personalbestand sei dies kaum zu spüren.