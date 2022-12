Pelé, der letzte Held

82 Jahre alt wurde er – und er war der Beste, glaubt man den vielen Kommentatoren, von denen es nach dem Tod von Superhelden immer mehr gibt als zuvor. Besser als Ronaldo und Mbappé und Messi und Maradona und Cruyff und Beckenbauer, und wie sie alle heissen und hiessen. Keiner konnte so gut mit dem Ball wie der Brasilianer, der in der Altjahrswoche verstorben ist. Sein Ruhm basierte auf dem Wenigen, was man in Europa von ihm zu sehen bekommen hat: Videoaufnahmen, schwarz-weiss, später in Farbe, im 4:3-Format und mit 720 Pixeln quer, keine Social Media, keine digitale Regenbogenpresse.