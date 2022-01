Parteien interpretieren den Bundesratsentscheid unterschiedlich

Der Bundesrat hat an seiner Sondersitzung am Mittwoch in etwa beschlossen, was er am Mittwoch vor einer Woche bereits vorgeschlagen hatte. Die 2G- und 2G-plus-Regeln bleiben vorerst bis Ende März in Kraft. Ein wenig von seiner ursprünglichen Linie abgekommen ist er bei der Quarantäne- und bei der Homeofficepflicht, die bis Ende Februar gilt. Bereits am 2. Februar will der Bundesrat die Situation aber neu beurteilen und über mögliche Lockerungen diskutieren.