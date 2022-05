Parolini überraschend deutlich wiedergewählt

Da kommt er mit dem Mountainbike angefahren: der Mann der Stunde, Jon Domenic Parolini. Viele sahen seinen Sitz in der Regierung in Gefahr, nun straft er die Kritiker Lügen. Mit über 25 000 Stimmen wird er an diesem Sonntag im Amt bestätigt – damit erhält er fast 10 000 Stimmen mehr als vor vier Jahren.