St. Moritz: Es ist Wahl und kaum einer geht hin

In St. Moritz leben aktuell etwa 5000 Menschen. Sie haben hier ihren Erstwohnsitz. Doch über 40 Prozent von ihnen haben kein Schweizer Bürgerrecht. Sie durften bei den Wahlen für das Schweizer Parlament also nicht abstimmen. Was merkt man dann überhaupt an einem Ort wie St. Moritz von der Wahl?