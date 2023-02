Die Parkordnung in Glarus sorgt immer noch für Ärger – nicht nur bei Auswärtigen

Respektlos und unfair. So hat ein Trauergast aus dem Kanton Zürich die Tatsache bezeichnet, dass die Gemeinde Glarus während einer Abdankungsfeier rund um die Stadtkirche «Dutzende von Parkbussen» verteilt habe, «obwohl die Autos korrekt parkiert waren». Das zeige, so sein Leserbrief weiter, dass die Beschilderung «miserabel» sei und es für Auswärtige unmöglich zu wissen sei, dass man in Glarus auch in einer weissen Zone eine Parkscheibe platzieren müsse.