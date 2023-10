Nationalratswahlen: Candinas holt in allen Lagern Stimmen, Martullo-Blocher und Hug können auf die Parteibasis zählen 

Sobald das Wahlergebnis bei den Nationalratswahlen klar ist, kommt schnell einmal die Frage nach dem Warum. Etwa, warum SVP-Parteipräsident Roman Hug als einziger Neuer den Einzug in den Nationalrat schaffte. Oder: Warum der amtierende Nationalratspräsident Martin Candinas so viele Stimmen holte. Oder aber, warum Anna Giacometti klarer als mancherorts vermutet ihre zweite Amts­periode im Nationalrat in Angriff nehmen kann.