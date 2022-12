Der Kanton Glarus und die Gemeinden werden transparenter

Der Kanton Glarus vollziehe einen Paradigmenwechsel, sagte Landammann Benjamin Mühlemann am Donnerstag an einer Medienkonferenz im Landratssaal zur Einführung des Öffentlichkeitsprinzips per 1. Januar. Dieser Paradigmenwechsel besteht darin, dass neu alle staatlichen Dokumente öffentlich sind, ausser sie sind geheim, während bisher galt, dass alles geheim ist, was nicht als öffentlich erklärt worden ist.