Die Anzahl Buspassagiere hat sich verdoppelt

So stehen etwa die Erschliessung der Entwicklungsschwerpunkte in der Biäsche und am Flugplatz Mollis an. Und die Betriebszeiten «bei einzelnen Linien» sollen überprüft und «möglicherweise» ausgedehnt werden. Konkret genannt werden die Linien nach Riedern und von Schwanden nach Linthal. Bereits beschlossene Sache ist, dass ab Mitte des nächsten Jahrzehnts der Halbstundentakt auf der Bahn auch zwischen Schwanden und Linthal eingeführt wird.