GLP will mit Danuser zurück in den Nationalrat

Unser Ziel für die Nationalratswahlen ist klar: Wir wollen unseren Sitz zurückholen», sagte Parteipräsidentin Géraldine Danuser am Montagabend an der Nominationsversammlung der GLP Graubünden in Chur. Gemeint war jener Bündner Nationalratssitz, den Josias Gasser 2011 bis 2015 für die Partei innehatte. In diesem Jahr will die GLP also wieder zurück in den Nationalratssaal. Der Weg zum Ziel: «eine breite Strategie», wie Danuser erklärte. Breit auch auf dem Papier: Mit fünf Listen wird die GLP an den Nationalratswahlen vom 22. Oktober antreten.