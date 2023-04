Bewährte Kräfte sollen es bei der FDP richten

FDP-Wahlkampfleiter Christof Kuoni sprach am Donnerstagabend «von einem klaren Zeichen zugunsten der Spitzenkandidatin», das man setzen wolle. Er tat dies im Rahmen der Nominationsversammlung für die nationalen Wahlen der FDP Graubünden, die in den Räumen der Hamilton AG in Bonaduz über die Bühne ging. Die angesprochene Spitzenkandidatin ist die amtierende Nationalrätin Anna Giacometti.