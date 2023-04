SP Graubünden verteidigt mit einer Liste beide Nationalratssitze

Zwei Sitze hat die SP Graubünden im Nationalrat. Jon Pult und Sandra Locher Benguerel sitzen seit 2019 in der grossen Kammer. Da Locher Benguerel im Oktober nicht mehr antritt, gilt es, diesen zweiten Sitz zu halten. Nachrücken soll die Oberengadiner Juristin und Gross­rätin Franziska Preisig. Sie wurde am Samstag in Chur am Parteitag der SP Graubünden für den zweiten Listenplatz nominiert. Zuoberst auf der Liste steht der Bisherige Pult (Chur). Für den dritten Listenplatz nominierten die Parteimitglieder Renate Rutishauser, Präsidentin des Berufsverbands für Pflegepersonal und Grossrätin.