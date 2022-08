Noch sollen es Hygiene und frische Luft richten

Wenn kommende Woche in den meisten Bündner Schulen der Unterricht wieder aufgenommen wird, warten weder Masken noch Tests auf die Schülerinnen und Schüler. «Wir haben den Trägerschaften der Volksschulen aber schon Anfang August eine schriftliche Information zukommen lassen», sagt Erziehungsdirektor Jon Domenic Parolini. «Darin haben wir sie daran erinnert, dass die Grundregeln im Umgang mit der Covid-19-Pandemie weiterhin zu beachten sind.» Eine entsprechende Information an die Berufs-, Mittel- und Hochschulen sei zudem in Vorbereitung, so Parolini.