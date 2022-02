Noch mehr kantonale Massnahmen werden aufgehoben

Besuche in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen sollen ab sofort wieder ohne Zertifikat möglich sein. Die entsprechende Empfehlung wird aufgehoben, wonach Besucherinnen und Besucher ab 16 Jahren in Spitälern und Alters- und Pflegeheimen über ein gültiges Covidzertifikat verfügen oder den Nachweis eines negativen Testergebnisses vorweisen sollen. Es steht den Einrichtungen aber frei, die Zertifikatspflicht beizubehalten. Die Anordnungen gegenüber Gesundheitseinrichtungen bezüglich Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vom 20. Mai 2021 werden per sofort aufgehoben. Als Folge der Aufhebung der bundesrechtlichen und kantonalen Massnahmen sind die Gesundheitseinrichtungen für den Schutz ihrer Patientinnen und Patienten sowie ihrer Mitarbeitenden wieder (weitestgehend) selber verantwortlich. Einzig in Spitälern und Alters- und Pflegeheimen müssen Mitarbeitende und Besuchende weiterhin eine Gesichtsmaske tragen.