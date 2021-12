Nikolaus’ Glöckchen übertönt selbst lautes Gepolter

Dass die Dezembersession des Grossen Rates am Samichlaustag begann, inspirierte die höchste Bündnerin Aita Zanetti, am Montag genau wie Nikolaus aufs vergangene Jahr zurückzublicken. «Über die Intensität und Lautstärke der geführten Debatten wäre er erstaunt», war Standespräsidentin Zanetti überzeugt. Doch die lauten Töne einzelner Personen oder Gruppen schafften es nicht, die leisen und feinen Töne der ruhigeren Mehrheit zu überbieten, so Zanetti. «Die lauteste und grösste Glocke hat keinen Stich gegen das feine Glöcklein des Nikolaus oder des Christkinds.»