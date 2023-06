Der Dolchstoss, aus dem eine Partei hervorging

Fast ein Vierteljahrhundert später, im Dezember 2007, kam es zur nächsten Nacht der langen Messer. Statt der freisinnig-bürgerlichen organisierten sich nun Exponenten der Links- und Mitteparteien, um den Übervater der SVP (Schweizerische Volkspartei), Christoph Blocher, aus dem Bundesrat zu verdrängen. Dies, indem sie die Bündner SVP-Regierungsrätin Eveline Widmer-Schlumpf an Blochers Stelle in den Bundesrat wählten. Widmer-Schlumpf war damals ausserhalb Graubündens kaum bekannt. Mit ihrer fast zehnjährigen Erfahrung in der Kantonsregierung jedoch keinesfalls ein unbeschriebenes Blatt in der Politik. Nach einem Tag Bedenkzeit erklärte Widmer-Schlumpf am 13. Dezember 2007 die Annahme der Wahl. Sie sollte bis ins Jahr 2015 Bundesrätin bleiben.