Nicht alle wollen die Bands aus den Kellern holen

Wo ist die Churer Stimme ganz oben in den Schweizer Charts? Warum gibt es keine berühmte Cellistin aus der Alpenstadt und weshalb stockt das literarische Schaffen aus jungen Federn? Die Antwort haben die Stellen, die sich in der Stadt um Kultur kümmern, schon längst gefunden. Es liege am Defizit an Probe- und Atelierräumen. Damit werde das reiche kulturelle Angebot in der Bündner Hauptstadt künstlich geschmälert, heisst es in einer über Jahre erarbeiteten Analyse.