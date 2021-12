Neuimpfungen im Anstieg

Ehe der Gesundheitsdirektor sich am jüngsten Regierungsapéro der ersten Journalistenfrage widmen konnte, musste Peter Peyer etwas Dampf ablassen. Die Adressaten: seine Amtskollegen. «Es ist schade, dass andere Kantone nicht auch etwas mehr Verantwortung übernehmen und mehr machen als das dringend Notwendige – so, wie es Graubünden eben besser macht.» Hier unterbrach Peyer die föderale Schelte kurz für etwas Eigenlob, erinnerte an den Bündner Spitzenplatz bei Impfungen und Auffrischungsimpfungen, hochgefahrene Testkapazitäten sowie etwa die verfügte Maskenpflicht in den Schulen.