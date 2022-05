Neues Wahlsystem sorgt im Unterengadin für Ärger 

In einem offenen Brief an die Wähler und Wählerinnen von SP & Grüne teilte die frischgewählte Grossrätin Tina Roner kürzlich mit, dass sie ihr politisches Amt für den Kreis Suot Tasna nicht wahrnehmen will. Sie begründete diese Absage etwa damit, dass sie sich lediglich zur Verfügung gestellt hatte, um Stimmen für die Partei zu gewinnen. Nun rückt Aita Biert für die Wahlliste nach.