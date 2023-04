Amden will Zufahrt nach Betlis sperren

Zu wenige Parkplätze, wendende Autos sowie Fussgängerinnen und Fussgänger, die sich daran vorbeischieben. Vor dem Saal oben in Amden geht es am Dienstagabend fast zu wie an schönen Tagen auf der Betliserstrasse unten am Walensee. Die Verhältnisse in der engen Strasse am See sind Thema bei einer Infoveranstaltung des Gemeinderats. Er hat ein Verkehrskonzept erstellen lassen, das Massnahmen aufzeigt, um die Sicherheit zu erhöhen. Das Thema interessiert: Die 80 aufgestellten Stühle im Saal reichen bei Weitem nicht. Sicher 40 müssen dazugestellt werden.